Skoda als deutscher Preis-Leistungs-Sieger

Anzeige

Die Verbraucher in Deutschland attestieren Skoda nach wie vor ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Laut kontinuierlicher Umfragen des Marktforschungsunternehmens YouGov im Auftrag des Handelsblatts erhielt die VW-Tochter in mehr als 700.000 Befragungen die meisten Stimmen in der Kategorie "Automobil".



"Der vierte Erfolg für den tschechischen Fahrzeughersteller als 'Preis-Leistungs-Sieger' unter den Automarken ist auch deswegen besonders wertvoll, weil er langfristige Einstellungen der Verbraucher widerspiegelt", so ein Firmensprecher. Die Studie gebe keine aktuelle Momentaufnahme wieder, sie laufe das ganze Jahr über. So kämen insgesamt mehr als 700.000 Online-Interviews mit etwa 70.000 Personen zusammen.