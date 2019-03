Skoda im Netz: Hier klicken Sie richtig

Autobauer Skoda stellt sich im Netz neu auf. Ab sofort gibt es unter "skoda-media.de" wichtige Informationen sowie Fotos und Videos rund um die Marke und ihre Modelle.



Mit wenigen Klicks sollen Interessierte an Texte, Videos und Fotos gelangen, die für Print und Online zum Download bereitstehen. Die neue Webseite ist ohne Zugangsbeschränkung erreichbar und so für jeden Online-Nutzer abrufbar, teilt der Hersteller mit.



Und: Wer die URL der bisherigen Info-Plattform skoda-presse.de aufruft, wird automatisch zur neuen Webseite weitergeleitet. Alle Nutzer, die sich auf der ehemaligen Seite für den Empfang von Pressemitteilungen registriert hatten, erhalten auch künftig die neuesten Informationen rund um die tschechische Marke. Eine erneute Registrierung auf skoda-media.de ist nicht erforderlich, alle Zugangsdaten behalten ihre Gültigkeit.



Die Einbindung unterschiedlicher Social-Media-Kanäle soll eine schnelle Berichterstattung ermöglichen, heißt es. So können Pressemitteilungen künftig mit wenigen Klicks über die eigenen Facebook- und Twitter-Accounts geteilt werden. Darüber hinaus lässt sich jede Media-Information direkt über das eigene E-Mail-Postfach weiterleiten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 11.03.2019