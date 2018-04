Skoda Kamiq: Das SUV-Trio ist komplett

Anzeige

Kompakt und trotzdem geräumig - diese Devise kennt man von Skoda. Beim neuen SUV Kamiq für den chinesischen Markt ist das nicht anders. Der Newcomer komplettiert als Kleinster neben Karoq und Kodiaq das SUV-Trio der tschechischen VW-Tochter im Fernen Osten.



Der Kamiq ist 4,39 Meter lang, 1,78 Meter breit und 1,59 Meter hoch, der Radstand beträgt 2,61 Meter. Angetrieben wird das City-SUV von einem neu entwickelten 1,5-Liter-Benziner mit 81 kW/110 PS und einem Drehmoment von bis zu 150 Nm. Ein Automatikgetriebe ist ebenso serienmäßig wie die 17 Zoll großen Leichtmetallräder. Das Infotainment-Display in der Mitte des Armaturenträgers erlaubt laut Skoda eine besonders einfache und komfortable Bedienung vieler Fahrzeugfunktionen. Mit seinem Format und seinen Konnektivitätslösungen richtet sich der Kamiq vor allem an junge, urbane Kunden in China.



Stolz sind die Tschechen auf die Sprachsteuerung von iFLYTEK, die regionale chinesische Dialekte versteht und automatisch einen individuellen oder lokalen Sprachstil erlernt. China-typische Services wie ein Leitfaden für Nummernschild-gebundene Fahrverbote und Verkehrsinformationen in Echtzeit, Wetterinformationen oder Benachrichtigungen über interessante Orte bietet der Neuling ebenfalls.