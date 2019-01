Skoda kündigt Crossover an

Nächster Schritt in der SUV-Offensive von Skoda: Mit einem neuen Crossover kommt nach Kodiaq und Karoq ein weiteres Modell in der bei Kunden beliebten kompakten Fahrzeugklasse auf den Markt.



Auf dem Genfer Auto-Salon (5. bis 17. März) wird das neue Modell Weltpremiere feiern. Ein erstes Bild zeigt die typische Skoda Front mit den an den Grill anschließenden Scheinwerfern, die erstmals mit nach oben abgesetztemTagfahrlicht mit integrierten dynamischen Blinklichtern bei Skoda zu finden sind. Das neue Modell soll laut Skoda die Vorzüge eines SUV mit denen eines Kompaktmodells verbinden sowie neue Assistenzsysteme und zahlreiche Simply Clever-Features offerieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 16.01.2019