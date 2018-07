Skoda leistet "erste Hilfe" am Hockenheimring

Anzeige

Es ist das Motorsport-Wochenende des Jahres: Alle Augen sind auf Mercedes und Ferrari, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel gerichtet. Doch wenn beim Großen Preis von Deutschland die Formel-1-Motoren dröhnen, ist auch Skoda mit am Start. Die Tschechen stellen vom 20. bis 22. Juli 2018 am Hockenheimring das National Medical Car.



Der Superb Combi Sportline bringt die Notärzte mit seinem 2,0-TSI-Motor mit 162 kW/220 PS, Direktschaltgetriebe inklusive Schaltwippen am Lederlenkrad und tiefergelegtem Sportfahrwerk an jeden Punkt der Strecke, an dem ärztliche Hilfe gebraucht wird. Und: Mit seinem Kofferraum bietet er Raum für die umfangreiche Notfall- und Rettungsausstattung des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB).



"Wir freuen uns sehr, dass wir an dem Rennwochenende auf den Superb Combi vertrauen können", erklärt Hans Bruns, Organisationsleiter des AvD beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring. "Der Superb Combi ist das richtige Auto für schnelle Rettungseinsätze auf der Rennstrecke und bietet mit seinem großen Kofferraum mehr als genug Platz für unser Medical Kit."



Im Rahmen der Partnerschaft zwischen Skoda und dem AvD setzt der Autobauer einen Superb Combi als National Medical Car bei ausgewählten Rennen ein. Dazu zählen der Porsche Mobil Supercup, der Boss GP sowie die ADAC Formel 4. Diese werden genauso wie der deutsche Formel-1-Lauf vom ältesten Automobilclub Deutschlands auf dem Hockenheimring ausgerichtet.



Die Notärzte des Veranstalters vertrauen am gesamten Renn-Wochenende auf die praktischen und dynamischen Talente des Medical Cars. Mit 660 Litern bietet der Sportline laut Skoda den größten Kofferraum seiner Klasse. Bei umgeklappter Rücksitzbank wächst das Fassungsvermögen des Gepäckraums auf 1.950 Liter.