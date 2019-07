Skoda: Neue Motoren für den Scala

Für den neuen Scala hat Skoda das Motorenangebot erweitert. Das Kompaktmodell gibt es nun auch mit dem 1,0 TSI-Benziner, der 70 kW/95 PS leistet und mit einem manuellen 5-Gang-Getriebe ausgestattet ist. Mit diesem Aggregat gibt es den Scala bereits ab 17.350 Euro.



Ebenfalls neu: der 1,0 TSI mit 85 kW/115 PS in Verbindung mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe mit Doppelkupplungstechnologie (DSG). Die beiden neuen Aggregate bietet Skoda in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style an.

