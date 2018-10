Skodas Kleinster jetzt auch mit Gas unterwegs

Skoda hat Nachwuchs in der Citigo-Familie: Der Citigo G-TEC ist bivalent unterwegs, kann also auch mit Erdgas betrieben werden. Der 50 kW/68 PS starke Benziner ist für den Betrieb mit CNG (Compressed Natural Gas) optimiert.



Der Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum und manuellem 5-Gang-Schaltgetriebe verbraucht laut Skoda nur 2,9 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometer und stößt 81 Gramm CO2/km aus. Zusätzlich zum CNG-Tank ist ein 10-Liter-Benzintank an Bord. Die Reichweite beträgt kombiniert etwa 550 Kilometer



Der Einstiegspreis des CITIGO G-TEC beträgt 12.720 Euro.

