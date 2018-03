Smart wie ein Smartphone

Anzeige

Zusätzlich wird das Angebot durch Fiat-Software ergänzt, die auf dem Smartphone installiert wird, aber in erster Linie dem Auto und seinem Fahrer dient.

Dazu gehört das Absetzen eines Notrufs bei einem Unfall, die Verständigung des Pannenservices oder die Fahrzeuglokalisierung, nach einem Diebstahl. Damit es gar nicht erst soweit kommt: Wird der Wagen bewegt, ohne den Zündschlüssel zu verwenden, wird ein Alarm ausgelöst. Der fragt zunächst auf dem Handy des Fahrzeugbesitzers an, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Wird auf diese Information nicht reagiert, wird die Meldung eines Dienstahls veranlasst

Die „Mirror“-Ausstattung bietet aber mehr als eine vorbildliche Konnektivität. Fiat hat in diese Modelle alles gepackt, was die Mehrzahl der 500er Kunden in der Regel ohnehin auf ihre Liste der Zusatzausstattung packen. Die auf diese Weise geschnürten Pakete gibt es für fast alle Motorisierungen.

Beim Fiat 500 machen den „Mirror“ unter anderem aus: Klimaanlage, 16-Zoll-Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer, Geschwindigkeitsregelanlage, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung sowie Tagfahrlicht in LED-Technik. Die Preise starten bei 16 290 Euro für den 69 PS-Benziner.

Den Fiat 500 L „Mirror“ kann man ab 16 990 Euro bekommen. Er hat dann den 1,4-Liter-Motor mit 95 PS. Für den Fiat 500X „Mirror“ mit Allradantrieb zahlt man mindestens 19 490 Euro. Unter seiner Haube steckt ein 1,6-Liter-Triebwerk mit 110 PS. ts

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018