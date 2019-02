Smartphone entriegelt den Ford

Ford hat im Bereich Konnektivität aufgerüstet. So bietet die App FordPass neue Funktionen an. Beispielsweise ist nun ferngesteuertes Entriegeln möglich. Zudem ist neben der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs nun auch jederzeit der offizielle Zubehörkatalog abrufbar. Darüber hinaus hilft ein digitaler Co-Pilot, den eigenen Kraftstoffverbrauch sowie dessen Kosten zu überblicken, und gibt Tipps für eine effizientere Fahrweise.



Mit der Einführung der vierten Modellgeneration des Ford Focus ermöglicht das FordPass Connect genannte integrierte Modem eine verbesserte Interaktion mit dem Fahrzeug. Im Falle eines Unfalls setzt FordPass Connect auch ohne Handy an Bord automatisch einen Notruf (eCall) inklusive Standortdaten an die lokale Notrufzentrale ab.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 25.02.2019