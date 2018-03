Smartphone sorgt für Wohlfühl-Temperatur

Anzeige

Mit dem Smartphone lässt sich so Manches steuern, auch die Temperatur in der rollenden Wohnung. Hersteller von Heizungen und Klimageräten haben mittlerweile kompatible Geräte im Programm. Beispielsweise bietet die Firma Truma komfortable Komplettlösungen an.



Ab diesem Frühjahr ist es möglich, die Alde-Heizung Compact 3020 HE in das System einzubinden. Dies ist vor allem für Alde-Kunden interessant, die eine Truma Klimaanlage oder einen Truma LevelControl nutzen. Sie können nun alle Geräte bequem über das iNet System bedienen: die Heizung und Klimaanlage steuern, die Klimaautomatik einstellen und den Gasvorrat abfragen - alles über eine App.



Dazu muss die iNet Box einfach an die Heizung angeschlossen werden. Voraussetzung dafür ist das neue Bedienteil. Kunden erkennen es am iNet ready-Logo, das beim Einschalten des Bedienteils erscheint. Fehlt das Logo, ist das Touch Panel nicht iNet-fähig und muss ersetzt werden. Dies betrifft alle Heizungen vom Typ Compact 3020 HE von 04/2014 bis 04/2018. Ältere Modelle vom Typ Alde Compact 3010 lassen sich nicht mit dem iNet System nachrüsten.



Über die Truma-App können Alde-Nutzer die wichtigsten Funktionen ihrer Heizung einfach und bequem per Smartphone bedienen: die Raumtemperatur, das Warmwasser und die Nachtabsenkung einstellen. Darüber hinaus wählen sie in der App, ob das Gerät bevorzugt mit Gas oder den 230 V-Heizelementen betrieben werden soll und welcher Temperatursensor die Regelung übernimmt. Haben Kunden eine Truma-Klimaanlage im Fahrzeug, steht ihnen die Klimaautomatik zur Verfügung. Sie soll die Temperatur im Reisemobil oder Wohnwagen automatisch bei allen Witterungsbedingungen konstant halten.