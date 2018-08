Smartphone wird zum Autoschlüssel

Der gute alte Zündschlüssel hat ausgedient. Heute starten Autos per Knopfdruck. Und jetzt hat Bosch auch noch eine App "erfunden", mit der sich der Motor in Gang setzen lässt. "Unsere Perfectly-Keyless-App lässt herkömmliche Fahrzeugschlüssel alt aussehen", sagt Harald Kröger, Vorsitzender des Bosch-Geschäftsbereichs Automotive. ElectronicsBosch macht den Fahrzeugschlüssel digital und damit immer und überall verfügbar.



Mit Perfectly Keyless ersetzt das Smartphone den analogen Fahrzeugschlüssel - das kann schon bei Privatfahrzeugen einiges erleichtern, aber spielt bei Flottenfahrzeugen mit vielen Fahrern seine wahren Stärken aus. Dann ist Schluss mit der Schlüsselübergabe: Flottenmanager und Speditionen schalten Fahrer einfach per App für Fahrzeuge frei.



"Der digitale Fahrzeugschlüssel von Bosch verschafft Flotten einen Vernetzungsschub", sagt Kröger. Für seine Lösung, die jetzt auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover Weltpremiere feiert, sieht Bosch einen riesigen Markt: Allein rund 15.000 Speditionen kommen in Deutschland als potenzielle Kunden in Frage. Die meisten von ihnen managen mindestens ein Dutzend Fahrzeuge und Fahrer.



Hunderte von Schlüsseln, aufgereiht an Brettern und großen Tafeln: So verwalten Speditionen selbst heute noch oft die Schlüssel ihrer Fahrzeuge. Fehlt ein Schlüssel, geht das große Suchen los. Doch gerade bei Nutzfahrzeugen schmerzt jede Minute, die verschwendet wird. Denn steht ein Truck, verdient er kein Geld. Herz des neuen Systems ist eine App, die sowohl Disponenten als auch Lkw-Fahrer auf dem Smartphone haben. Dort werden Zugangsberechtigungen für Fahrzeuge mit wenigen Klicks zugeteilt.



Das digitale Schlüsselmanagement von Bosch verbindet Smartphone-App und Lkw über eine Cloud. Per App weist ein Disponent oder Fuhrparkmanager einem Fahrer für seine Tour einen Lkw zu. Anschließend erstellt Perfectly Keyless einen personalisierten und geschützten digitalen Schlüssel und sendet ihn über eine Cloud an den Lkw und das Smartphone des Fahrers.



Kommt der Fahrer samt Smartphone zu seinem Lkw, erkennen das fest im Lkw verbaute Sensoren über eine Funkverbindung. Nur wenn der Schlüssel im Mobiltelefon in das digitale Schloss im Lkw passt, lassen sich die Fahrzeugtüren öffnen. Die Sensoren orten ebenfalls, wenn der Fahrer im Auto sitzt. Dann startet der Motor, wenn er die Start-Stopp-Taste drückt. Ist die Fahrt beendet und der Fahrer steigt aus, erkennen das die Sensoren und verriegeln automatisch die Türen.

