So gut kennen die Deutschen die Cockpit-Symbole

Auto-Cockpits werden immer komplexer. Für nahezu jede Regung in einem Fahrzeug und jeden Zustand gibt es heutzutage Symbole. Doch kennen und verstehen die Autofahrer diese Hinweise überhaupt? Laut einer Umfrage des Online-Autoportals "AutoScout24" sind die gängigsten Symbole bekannt, bei spezielleren ist die Kenntnis allerdings eingeschränkt. Deutliche Unterschiede gibt es auch bei den Geschlechtern.



Am Treffsichersten sind die Fahrer, wenn es ums Öl geht: 92 Prozent wissen nach eigenen Angaben, was das Kännchen mit dem Tropfen bedeutet. Die Kühlmitteltemperatur ordnen 72 Prozent und die Nebelschlussleuchte 70 Prozent richtig zu. Das Zeichen für die Motorkontrolle kennen 58 Prozent der deutschen Autohalter. 48 Prozent wissen, dass das Symbol mit dem schlitternden Fahrzeug für die EPS-Kontrolle steht. Am unbekanntesten sind die Symbole für Bremsverschleiß (19 Prozent kennen es), Lenkung (14 Prozent) und Getriebe (neun Prozent). Vier Prozent der Befragten geben zu, gar kein Cockpit-Symbol zu kennen.



Unterschiede gibt es bei den Geschlechtern. Männer kennen mehr oder sind selbstbewusster, wenn es darum geht, Cockpit-Symbole richtig zuzuordnen. So geben 80 Prozent der Herren an, das Zeichen für die Kühlmittel-Temperatur zu kennen, aber nur 63 Prozent der Frauen. Das Handbremsen-Symbol ordnen 69 Prozent der Männer, aber nur 51 Prozent der Frauen richtig zu. Jeder zweite Mann (49 Prozent) kennt sich nach eigenem Dafürhalten mit der Vorglühlampe aus, doch nur jede fünfte Frau (21 Prozent). Beim Reifendruck entschlüsseln nur 18 Prozent der Frauen das an ein Hufeisen mit integriertem Ausrufezeichen erinnernde Icon. Anders die Männer: Bei denen kennen 46 Prozent das Symbol.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 26.10.2018