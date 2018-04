So holt PSA das Internet ins Auto

Anzeige

Mit dem DS 7 Crossback, der seit März in Deutschland erhältlich ist, hat die Groupe PSA das erste Fahrzeug präsentiert, das in Sachen Vernetzung mit dem Technologiepartner Huawei entstanden ist. Jetzt zeigen die Franzosen die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten auf der Hannover Messe (bis 27. April).



PSA baut bei vernetzten Fahrzeugen auf die neue Connected Vehicle Modular Platform (CVMP). Diese nutzt das System OceanConnect von Huawei. Sie bietet den Anwendern eine Vielzahl von Diensten, die das tägliche Leben erleichtern und die digitale Interaktion zwischen Fahrzeug und Cloud sicher ermöglichen. Dazu gehören beispielsweise eine vernetzte Navigation, eine Spracherkennung und ein vernetztes Serviceportal. Zudem sind Wartungszustand des Fahrzeugs, zurückgelegte Strecken und die Daten zum Fahrverhalten per App abrufbar.