So klappt das mit prima Klima

Ermüdung und längere Reaktionszeiten sind beim Autofahren in großer Hitze programmiert. Klimaanlagen versprechen Abhilfe - aber auch sie haben ihre Haken. Denn wenn sie zu kalt eingestellt werden oder zu lange nicht gewartet wurden, können sie richtiggehend gesundheitsgefährdend sein.



Wie also soll man mit dem Kühlaggregat im Fahrzeug umgehen? Experte Achmed Leser vom TÜV Thüringen: "Die Temperatur im Wageninneren sollte nicht mehr als acht Grad Celsius unter der Außentemperatur liegen. Bei 30 Grad Außentemperatur müsste die Klimaanlage also auf 22 Grad eingestellt sein." Der Grund: Bei zu großen Temperaturdifferenzen kann es zu Erkältungen oder Herzkreislaufstörungen kommen.



Außerdem sollte die Kaltluft aus dem Gebläse möglichst nicht direkt auf den Körper oder ins Gesicht gerichtet werden. "Bindehautentzündungen sind häufig auf falsch eingestellte Klimaanlagen zurückzuführen", sagt Leser. Beim Losfahren empfiehlt er, die Klimaanlage zunächst auf Umluftbetrieb zu stellen. So kann eine schnellere Luftabkühlung erreicht werden. Generell sollten Klimaanlagen regelmäßig gewartet werden. Nur so wird dauerhaft die Kühlleistung des Kältekompressors gewährleistet und eine Gesundheitsgefährdung aufgrund verschmutzter Filter vermieden.