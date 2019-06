So reisen Haustiere sicher mit

Wenn Tierbesitzer auf Reisen gehen, sollen natürlich auch die treuen Vierbeiner wie Hunde oder Katzen mit. Dabei müssen aber einige Dinge beachtet werden, wie die Experten vom TÜV Rheinland betonen.



Die wichtigste Frage: Wo ist der sicherste Platz für Hunde oder Katzen? "Ganz klar in einer ausreichend großen Transportbox", sagt TÜV-Rheinland-Kraftfahrtexperte Thorsten Rechtien und betont: "Viele Tiere fühlen sich in der Höhlenatmosphäre sogar pudelwohl."



Ungesichert können die Haustiere zu einer echten Gefahr werden. Die Experten rechnen vor: Ein etwa 20 Kilogramm schwerer Hund entwickelt bei Tempo 50 und einer Vollbremsung eine Aufprallwucht von über einer halben Tonne. Dazu kommt: "Tiere sind rein rechtlich eine Ladung. Und die muss ausreichend gesichert sein. Verursacht ein ungesicherter Hund einen Unfall, drohen Bußgeld und Abschläge bei der Vollkaskoversicherung", so Rechtien.



Wo platziert man die Boxen? Bei kleineren Hunden oder Katzen am besten im Fußraum hinter den Vordersitzen. Für größere Boxen bietet sich der Laderaum von Kombis, Vans und SUVs an. Die Experten raten, darauf zu achten, dass das Behältnis quer zur Fahrtrichtung direkt an die Lehne der Rücksitzbank gestellt wird. So verteilen sich bei einem Aufprall die Kräfte gleichmäßiger, das Tier übersteht die Belastung besser.



Zusätzlich kann die Box mit Spanngurten gesichert werden, außerdem kann ein stabiles, möglichst fest installiertes Trenngitter eingebaut werden. Das alles reduziert bei einem heftigen Unfall die Verletzungsgefahr für die Fondpassagiere. Beim Kauf von Boxen oder Rückhaltesystemen sollte man auf das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit achten, das auch TÜV Rheinland vergibt. Zudem sollte man beim Kauf checken, ob die Produkte nach den Crashtest-Prüfnormen ECE R17, ECE R126 oder DIN 75410-2 getestet sind.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.06.2019