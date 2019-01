So schaut der neue Clio aus

Das nennt man wohl klassische Salami-Taktik: Zuerst zeigte Renault erste Innenraum-Aufnahmen des neuen Clio. Jetzt ist das Exterieur dran. Und das hat es in sich: Der Kleinwagen wirkt in seiner fünften Evolutionsstufe erwachsener als je zuvor. Premiere ist auf dem Genfer Salon (7. mit 17. März 2019).



Gegen den Trend schrumpfte der Clio gegenüber dem noch aktuellen Vorgänger in der Länge um 14 Millimeter. Zusammen mit der Tieferlegung um 30 Millimeter sorgt das für Dynamik schon im Stand. Speziell mit den versionsabhängigen 17-Zöllern.



"Der Kofferraum des neuen Clio bietet mit 391 Litern das größte Volumen seiner Fahrzeugklasse", heißt es bei Renault. 26 Liter zusätzlichen Stauraum haben die Designer noch im Innenraum verteilt. Ein doppelter Ladeboden soll das Ein- und Ausladen erleichtern. Werden die Rücksitzlehnen umgeklappt, entsteht eine durchgehend ebene Fläche.



Zu haben ist der neue Clio in elf Karosseriefarben, neu sind "Valencia Orange", "Vison Brown" und "Celadon Blue". Wer es gerne flott mag, kann die neue Version Clio R.S. Line wählen. Die ist außen wie innen besonders sportlich ausgestattet - fast schon wie ein kleiner Mégane R.S.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 29.01.2019