So soll das Transportwesen effizienter und sauberer werden

Der Online-Handel boomt, Amazon und Co. schreiben Jahr für Jahr beeindruckende Wachstumszahlen. Der steigende Konsum bringt gleichzeitig Herausforderungen beim Transport der Waren mit sich. Effizient sollte er trotz des allgegenwärtigen Fahrermangels sein, dazu natürlich umweltschonend. Genau da setzt Volvo Trucks an und stellt eine Transportlösung der Zukunft vor, vorgesehen für Routineaufgaben mit hohem Wiederholungsgrad, mit relativ kurzen Wegen, großen Warenmengen und hoher Liefergenauigkeit. Ein typisches Beispiel dafür sind Transporte zwischen Logistikzentren, doch auch andere Einsätze sind denkbar, sagt der schwedische Autobauer.

Unter dem Strich soll das Transportwesen mit der Lösung effizienter, sicherer und sauberer werden.



Wie funktioniert das Ganze im Detail? Autonome Elektrofahrzeuge sind mit einem Cloud-Dienst und einer Leitstelle verbunden. Ausgestattet sind die Fahrzeuge mit modernsten Selbstfahrsystemen, dazu können sie ihre aktuelle Position zentimetergenau ermitteln. Zudem können sie das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer detailliert analysieren und äußerst präzise darauf reagieren.



Parallel überwacht die Leitstelle den Transportablauf permanent. Tempo und Ablauf sollen so gesteuert werden, dass es keine unnötigen Wartezeiten gibt und eine höhere Liefergenauigkeit erzielt wird, um Pufferbestände zu verringern und Verfügbarkeiten zu optimieren. Fahrzeuge, die auf derselben Strecke verkehren, kooperieren so miteinander, dass sich ein optimaler Ablauf ergibt.



"Wie viel Potenzial die Transportbranche hat, wird sich noch zeigen. Alles deutet darauf hin, dass der weltweite Transportbedarf in den nächsten Jahrzehnten deutlich zunehmen wird. Wenn wir diesem Bedarf nachhaltig und wirkungsvoll begegnen wollen, müssen wir nach neuen Lösungen suchen. Außerdem müssen wir die vorhandene Infrastruktur besser nutzen als bisher, damit der Warenfluss reibungslos funktioniert. Das von uns entwickelte Transportsystem ist eine Ergänzung heutiger Lösungen und kann bei der Bewältigung vieler gesellschaftlicher und unternehmerischer Herausforderungen helfen", so Volvo Trucks Präsident Claes Nilsson.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 13.09.2018