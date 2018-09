So treu sind Autofahrer

Autoliebe rostet nicht. Immerhin vier von fünf Autohaltern würde das eigene Auto noch einmal kaufen - wenn auch teilweise mit kleineren Änderungen. 35 Prozent würden exakt das gleiche Modell wieder erwerben. Und weitere 38 Prozent würden zwar das gleiche Fahrzeug wählen, dann allerdings das neue Modell. Zudem sind neun Prozent zwar mit ihrem Fahrzeug zufrieden, würden bei einem erneuten Kauf aber die Ausstattung ändern. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von AutoScout24.



Vor allem Männer sind zufrieden mit dem, was sie haben. 85 Prozent würden erneut ihr Fahrzeug kaufen, wenn eine entsprechende Entscheidung anstünde. Bei den Frauen würden 79 Prozent noch einmal in das gleiche Auto einsteigen wollen. Männer würden allerdings beim Neukauf zu 41 Prozent auf das neuere Modell setzen (Frauen: 34 Prozent). Vor allem die mittleren Altersklassen sind mit ihrem Fahrzeug zufrieden: 85 Prozent der zwischen 30- und 49-Jährigen identifizieren sich damit und würden dabeibleiben. Wer jünger oder älter ist, steht nur zu 79 Prozent zu dem, was er hat.

