So will Volvo autonomes Fahren sicherer machen

Das Thema Sicherheit steht beim autonomen Fahren ganz oben auf der Agenda der Autobauer. Volvo setzt dabei auf die sogenannte "Lidar-Technik". Gemeinsam mit dem Start-up-Unternehmen Luminar stellen die Schweden jetzt die neueste Lidar-Sensor- und Erkennungstechnik vor.



Was ist die Lidar-Technik? Sie setzt Laserimpulse zur Objekterkennung ein und ist ein wesentlicher Baustein für die Sicherheit autonomer Fahrzeuge. Sie soll durch die zuverlässige Erkennung über große Entfernungen ein sicheres Navigieren auch in komplexen Verkehrsumgebungen und bei höheren Geschwindigkeiten ermöglichen. Wie Volvo erklärt, soll es durch die gemeinsam mit Luminar entwickelte Technik möglich sein, menschliche Körperhaltungen einschließlich einzelner Gliedmaßen wie Arme und Beine zu erkennen, was bislang nicht möglich war. Zudem können Objekte in bis zu 250 Meter Entfernung erfasst werden, eine weitaus größere Reichweite als mit jeder derzeit verfügbaren Lidar-Technik.



Mit Techniken wie Lidar arbeitet Volvo daran, die Vision des vollautonomen Reisens zu verwirklichen, wie sie im Volvo 360c Konzept schon gezeigt wird. Die Entwicklung hochmodernder Wahrnehmungsfähigkeiten ist eines von vielen Projekten, in denen Volvo mit Partnern an einer Einführung sicherer autonom fahrender Autos arbeitet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 28.11.2018