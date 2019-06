Sommerfest der Sterne

Am Mercedes-Benz-Museum gibt es das große Stelldichein der Sterne-Liebhaber. Hauptmotive: Mit dem Oldtimer oder Youngtimer vorfahren, Gleichgesinnte treffen und gemeinsam über die Fahrzeuge plaudern. Eingeladen sind aber auch Besucher ohne Benz-Klassiker. Heiße und kalte Getränke sowie kleine Speisen aus der Mercedes-Benz-Sommerlounge machen "Cars & Coffee" perfekt - und die anderen Sommertage auch. Denn die Lounge hat bis zum 14. September 2019 immer von Dienstag bis Sonntag geöffnet.



Bei den beliebten sonntäglichen Treffen am Mercedes-Benz-Museum begeistern Oldtimer und Youngtimer aller Marken. Hier lässt sich entspannt bei einer Tasse Kaffee über die direkt am Museum geparkten klassischen Fahrzeuge und Feinheiten der automobilen Kultur plaudern. Einzige Voraussetzung für Gäste mit eigenem Klassiker: Das Fahrzeug muss mindestens 20 Jahre alt sein.



Cars & Coffee findet an jedem Sonntag vom 16. Juni bis 8. September 2019 von 9 bis 16 Uhr statt. Immer präsent sind dabei zudem Neufahrzeuge der Mercedes-Benz Stuttgart Niederlassung sowie Automobile des museumseigenen Fahrzeughandels "All Time Stars".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.06.2019