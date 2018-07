Sommerfest für Biker: Harley-Davidson feiert Geburtstag

Anzeige

Prag steht kopf. Tschechiens Hauptstadt ist Schauplatz der coolsten Biker-Party Europas. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat zum Start der Feierlichkeiten schon einmal eine Runde durch Prag gedreht.



1903 ist das Gründungsjahr einer Marke, die schnell Kult war und heute eine lebende Legende ist: Harley-Davidson. Zum 115. Geburtstag hat der Motorradbauer Fans aus ganz Europa nach Prag eingeladen. Probefahrten, Musik, eine Ausstellung, Freestyle-Motocross, das Village des offiziellen Markenclubs Harley Owners Group (HOG) mit eigenem Jack-Daniel's-Bereich, die Jeep Touring Zone mit den Neuheiten des Offroad-Spezialisten und viele weitere Angebote werden Zehntausende Motorrad-Begeisterte in die Prager Altstadt locken - von dieser sind zur Parade am Samstag zahlreiche Straßen gesperrt, damit die erwarteten 8.000 Maschinen freie Bahn haben - so feiert man Geburtstag. Dass die Rolling Stones am Vorabend der Biker-Party ebenfalls in Prag gastiert haben, könnte man vielleicht als göttliche Fügung bezeichnen. Klar ist: Wo Harley-Davidson ist, darf auch Rock'n'Roll nicht fehlen.



Eine kleine Vorab-Probefahrt durch die Stadt zeigt: Die Prager sind Harley-begeistert, das Blubbern und Bollern der V2-Motoren scheint für die meisten kein Ärgernis zu sein, sondern sorgt für neugierige Blicke und verwickelt Gäste und die tschechischen Gastgeber in Gespräche positiver Natur. Und welchen Biker freut es nicht, wenn sein Motorrad für Aufmerksamkeit sorgt? Bis zum 8. Juli 2018 dauert die "115th Anniversary-Party".