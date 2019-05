Sondermodell zum M5-Jubiläum

625 PS in einer serienmäßigen Limousine - das konnte sich vor 35 Jahren wohl kaum einer vorstellen. Damals waren schon die 286 PS des ersten M5 eine echte Sensation. Sein aus dem M1 stammender Reihensechszylinder machte ihn zum komfortabel-dynamischen Sportwagen-Schreck. Der M5 begründete ein völlig neues Segment. Und daran erinnert BMW jetzt mit der auf dem M5 Competition basierenden Edition 35 Jahre - die auf 350 Exemplare limitiert ist.



Mehr Leistung muss auch im Editionsmodell nicht sein. Schließlich markieren die erwähnten 625 Pferdchen sowieso den bisher stärksten Serienantrieb bei BMW, der für eine 0-100-Sprintzeit von 3,3 Sekunden und das Durcheilen der Tempo-200-Marke nach 10,8 Sekunden gut ist.



Den Status eines "exklusiven Sammlerstücks" spricht man dem 35-Jahre-Modell bei BMW zu. Es ist stets in Frozen Dark Grey-Lack gehüllt und trägt neu gestaltete, 20 Zoll große Leichtmetallräder in Grafitgrau. Die Sättel der M Compound-Bremsanlage sind in hochglänzendem Schwarz lackiert. Auf Wunsch bauen die M-Mannen aber auch eine Carbon-Keramik-Bremsanlage ein - und die hat schicke goldfarbene Bremssättel.



Multifunktionssitze, schwarze Volllederausstattung mit beigefarbenen Kontrastnähten, Interieurleisten im neuen, goldenen Alu-Carbonstruktur-Look, dazu Einstiegsleisten mit dem Schriftzug "M5 Edition 35 Jahre" und eine Lasergravur mit der Aufschrift "M5 Edition 35 Jahre 1/350" auf der Cupholder-Abdeckung - fertig ist der Exklusiv-M5.



Ab Juli 2019 wird er zu haben sein, über den Preis schweigen sich die Münchner noch aus. Der "normale" M5 mit Competition-Paket kostet jedenfalls ab 128.600 Euro.

