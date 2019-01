Sonnige Sondermodelle

Die tschechische Automarke Skoda bringt eine große Palette von Sondermodellen auf den Markt: "Soleil". Dahinter verbirgt sich ein ganzes Set an Ausstattungen. Den Anfang machen Fabia Soleil und Octavia Soleil. Sie verfügen über beliebte Ausstattungsdetails wie Leichtmetallfelgen, Klimaanlage Climatronic sowie beheizbare Vordersitze.



Auch für den Kodiaq bietet Skoda das Ausstattungspaket mit dem sonnigen Namen an. Es beinhaltet neben Leichtmetallfelgen, Klimaanlage Climatronic sowie beheizbaren Vorder- und Rücksitzen auch LED-Hauptscheinwerfer. Auf alle Soleil-Modelle gewährt der Hersteller im Rahmen der "Garantie+" fünf Jahre Garantie bis zu einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometern. In Verbindung mit optionalen Ausstattungspaketen profitieren Kunden beim Kauf eines Sondermodells von Preisvorteilen von bis zu 3.525 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.

