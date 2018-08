Sono Sion: Probefahrt mit Sonnenkollektoren

Der Sono Sion ist ein Kompaktvan mit integrierten Solarmodulen, mit deren Hilfe die elektrische Reichweite während der Fahrt um bis zu 30 Kilometer verlängert werden kann. Um das Auto, das derzeit noch im Prototypen-Stadium steckt, bekannter zu machen, hat Sono eine Testfahrten-Tour in Deutschland und den Niederlanden auf die Räder gestellt.



Insgesamt 18 Städte in beiden Ländern stehen auf dem Programm für die Probefahrten mit dem Sono Sion. Damit reagiere das Unternehmen auf das stark ansteigende Interesse einer wachsenden Community an seinem nachhaltigen Mobilitätskonzept, so die Begründung von Sono Motors. Beginn ist am 1. September in Fürth, Tourstart in den Niederlanden wird am 7. September in Maastricht sein.



Der Sion fährt mit einer Basis-Reichweite von 250 Kilometern vor, der Kaufpreis - ohne Batterie - beträgt 16.000 Euro. Derzeit liegen dem Unternehmen nach eigenen Angaben rund 7.000 Fahrzeug-Reservierungen vor.



Wer Interesse an einer Probefahrt hat, kann sich auf der Webseite von Sono Motors für einen Termin anmelden. Insgesamt werden im Rahmen der Tour rund 3.500 Probefahrten angeboten.

