Sparen beim Schutzbrief

Anzeige

Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich absichern. Ein Kfz-Schutzbrief oder die Mitgliedschaft in einem Automobilclub garantieren Hilfe bei einer Panne oder einem Unfall. Doch welche nehmen - und wie viel dafür ausgeben? Das Vergleichsportal Check24 hat nachgerechnet.



Klar ist schon mal: Ein Anbietervergleich ist dringend anzuraten, denn die Tarife unterscheiden sich zum Teil erheblich. So kann etwa ein junger Fahrer bei seinem europaweiten Schutz bis zu 77 Prozent sparen. Ein Check24-Sprecher: "Die Absicherung kostet beim günstigsten Anbieter 19,50 Euro jährlich, beim teuersten 84 Euro." Eine Familie kann sich europaweit ab 55 Euro pro Jahr versichern - oder auch für 134 Euro, das entspricht einer Differenz von satten 59 Prozent.



Besonders wichtig ist auch der genaue Blick auf die versicherten Leistungen wie Pannen- und Unfallhilfe, Abschleppen des Fahrzeugs oder Bereitstellen eines Ersatzwagens und auf Zusatzservices wie den Rücktransport im Krankheitsfall oder die Kostenübernahme bei Abbruch der Reise. Eine Kündigung des alten Vertrags ist in der Regel einmal im Jahr möglich.