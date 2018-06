Sportliche Versionen für zwei Klassiker aus dem Hause Fiat

Anzeige

Abarth feiert zehnten Geburtstag. Wenn Ihnen an dieser Geschichte – obwohl sie in Italien spielt – etwas spanisch vorkommt, liegen Sie völlig richtig. Denn der klangvolle Name hat natürlich eine viel längere Tradition. Aber vor zehn Jahren hat Fiat den Tag der Wiedergeburt gesetzt, als man Abarth als eigenständige Marke platzierte.

Als Carlo (damals noch Karl) Abarth nach dem Zweiten Weltkrieg von Wien nach Italien emigrierte, verdiente er sein Geld zunächst mit einem Fahrradhandel. 1949 gründet er gemeinsam mit dem italienischen Industriellen Armando Scagliarini die „Societá Abarth & C.“. Geschäftszweck: Produktion von Fahrzeugen und technischen Komponenten für Sport- und Renneinsatz, Entwicklung von Ausrüstung für Serienfahrzeuge sowie der Verkauf von Rennbenzin.

Damit begann eine von mehr als 7300 Rennsiegen gekrönte Tuner-Karriere. Die Marke mit dem Skorpion (Abarths Sternzeichen) als Wappen verschaffte sich in unterschiedlichen Rennserien Respekt mit leistungsgesteigerten Motoren, Fahrwerksverbesserungen und Sportauspuff-Anlagen.