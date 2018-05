Sportliche Vollausstattung

Anzeige

Als üppig ausgestattetes Sondermodell bietet Alfa Romeo nun den Kleinwagen Mito an. In der Version Quadrifoglio Verde 101 verfügt der nur in Rot erhältliche Dreitürer unter anderem über 18-Zoll-Felgen mit Brembo-Bremsen, aktives Fahrwerk, Rennsportsitze und Bi-Xenon-Schweinwerfer. Für den Antrieb sorgt ein 1,4-Liter-Turbobenziner mit 125 kW/170 PS. Der Preis für das auf 101 Exemplare limitierte Sondermodell beträgt 26.710 Euro. Der Standard-Mito kostet mit 58 kW/78 PS ab 14.250 Euro, die 170-PS-Version gibt es für 20.950 Euro.