Sportlicher Abgang

Subaru bietet die Sport-Limousine WRX STI künftig nicht mehr an auf dem deutschen Markt. Doch sang- und klanglos geht das Modell nicht von Bord. Zum Finale gibt es eine Sonder-Edition. Auf 122 Einheiten ist die „Final Edition“ limitiert. Das zu Preisen ab 53.350 Euro erhältliche Sondermodell fährt in vollem Sportdress vor. Unter der Motorhaube mit der typischen Hutze arbeitet der bekannte, 300 PS starke Boxer. In Verbindung mit dem permanenten symmetrischen Allradantrieb „Symmetrical AWD“ sprintet das Fahrzeug von 0 auf 100 km/h in 5,2 Sekunden. mid/Bild:Subaru