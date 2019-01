Sportlicher Zuwachs für die Ceed-Familie

Die Ceed-Familie hat Zuwachs bekommen: Der ProCeed, ein fünftüriges Coupé, wird in der Familie der Kompakten bei Kia die Rolle des Sportlers spielen.

Am heutigen Samstag ist Marktstart für die beiden Ausgaben des ProCeed, GT und GT Line. Außerdem kommt die GT-Version des Ceed zu den Händlern. Voller Stolz präsentierte die Europa-Abteilung ihre Sportler der internationalen Fachpresse in Barcelona – inklusive einem Abstecher zum Rennkurs von Castellolí, wo die stark motorisierten Benziner zeigen durften, dass sie auch auf einem Rennparcours eine gute Figur machen.

Sportcoupé mit Steilheck

„Another great car“ kündigte Artur Martins, Vice President Marketing von Kia Europa, den Medienvertretern an. Der erste fünftürige Shooting Brake (Sportcoupé mit Steilheck) in der Kompaktklasse wird künftig das Topmodell der dritten Ceed-Generation sein. Ein Modell, das hierzulande einen wesentlichen Beitrag zu den Verkäufen des Kompakten liefern soll: Deutschland-Chef Steffen Cost rechnet mit einem Anteil des ProCeed von 25 Prozent an den Verkäufen des Ceed, 25 Prozent werden auf den Kombi entfallen und 50 Prozent auf die Limousine.

Cost ist auch sicher, dass die Ceed-Familie den SUV Sportage als meistverkauften Kia in Deutschland wieder ablösen wird. Und er betont, dass der ProCeed ein durch und durch deutsches Auto ist: Entworfen wurde er im Design-Center in der Europa-Zentrale Frankfurt, die Technik stammt aus dem Entwicklungszentrum in Rüsselsheim, und gebaut wird er im Kia-Werk im slowakischen Teplicka nad Váhom. „Noch europäischer geht nicht“, stellte Steffen Cost dazu fest.

Der ProCeed verbindet sportliches Design mit dem Platzangebot und der Variabilität eines Kombis. Der 4,61 Meter lange Neuling wandelt mit seiner 204 PS starken GT-Version auf den Spuren des Kia-Flaggschiffs Stinger. Die Ausführung GT Line ist in Optik und Ausstattung an den Spitzensportler angelehnt und wird auch für den Sportswagon angeboten.

Der ProCeed ist mit 1,42 Metern das flachste Fahrzeug im gesamten C-Segment und hebt sich in den Proportionen deutlich von den anderen Ceed-Varianten ab: dynamische Dachlinie, extrem geneigte Heckscheibe und markantes Leuchtband zwischen den LED-Rückleuchten. Im Interieur verfügt der ProCeed GT ebenso wie der Ceed GT serienmäßig über Sportsitze mit Leder-Veloursleder-Bezügen, Sportlederlenkrad und Aluminium-Sportpedale. Touchscreen, Smartphone-Schnittstelle und induktive Ladestation sind ebenso Standard wie Smart-Key und die LED-Scheinwerfer.

Hinzu kommt ein breites Spektrum an Assistenzsystemen. Dass der ProCeed GT nicht nur als Sportler, sondern auch durch Funktionalität punkten kann, zeigt der große Kofferraum mit knapp 600 Litern Stauvolumen.

Alle drei Neuen sind üppig motorisiert: Beide GT-Modelle werden von einem 1,6-Liter-Turbobenziner mit 204 PS angetrieben: Der Ceed GT sprintet in 7,4 Sekunden auf Tempo 100, der ProCeed GT in 7,5 Sekunden.

Das um zehn Millimeter tiefergelegte Fahrwerk bietet eine hohe Kurvenstabilität, wie der ProCeed auf der Rennstrecke von Castellolí eindrucksvoll bewies.

Für die Ausführung GT Line des Ceed und Ceed Sportswagon stehen zwei Motoren zur Wahl: ein 1,4-Liter-Turbobenziner (140 PS) und ein sparsamer 1,6-Liter-Diesel (136 PS, kombinierter Verbrauch ab 3,9 Liter pro100 km). Alle Motoren der aktuellen Kia-Modellpalette entsprechen der Abgasnorm Euro 6d-Temp.

Steffen Cost, Deutschland-Geschäftsführer, rechnet damit, dass hierzulande jeweils rund 45 Prozent der Verkäufe auf die beiden Benziner-Versionen entfallen und sich wahrscheinlich nur zehn Prozent der Käufer für den Dieselmotor entscheiden werden.

Die Preise der ProCeeds reichen von 27 690 Euro für den GT Line mit 1.4 Liter-Benziner bis zu 31 190 Euro für den GT mit 1.6 Liter-Motor. Alle Versionen sind optional mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich.

