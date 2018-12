Sportwagen sind heiß auf Eis

Es wird eine Premiere voller Höhepunkte: Das erstmals veranstaltete GP Ice Race in Zell am See versammelt am 19. und 20. Januar 2019 Menschen und Maschinen zu einer beeindruckenden Zeitreise durch den Motorsport.



So ist ein Bergrennwagen Auto Union Typ C, präsentiert von Hans-Joachim Stuck, Teil einer historischen Fahrzeugausstellung. Und der spektakuläre Rallye-Racer, der Audi Sport Quattro S1, der von Walter Röhrl gefahren wurde, gehört ebenso dazu. Der 2017er DTM-Champion René Rast präsentiert seinen Audi RS5 DTM erstmals mit Spikes-Reifen. Und besonders heiß: Formel-E-Pilot Daniel Abt fährt das Weltmeister-Auto Audi e-tron FE04 auf dem Eis.



Traditionelles Skijöring bietet der GP Ice Race in Zell am See natürlich ebenso - und Motorsport-Action in vier Kategorien für Rennfahrzeuge wie Buggies, aktuelle Renn-/Rallyeautos mit getrennter Wertung für Allrad- und Zweirad-Antrieb, historische Renn- und Rallyefahrzeuge sowie moderne Rallyefahrzeuge der Klasse R5.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 10.12.2018