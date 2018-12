Sprinter mit Allradantrieb

Die dritte Generation des Mercedes Sprinter kann nun auch mit Allradantrieb geordert werden. Die Preisliste startet bei 46 272 Euro für einen Kastenwagen mit Standard-Radstand und 42 652 Euro für ein Fahrgestell – jeweils plus Mehrwertsteuer. Laut Mercedes Cars and Vans eignet sich der 4x4-Sprinter für den Einsatz auf verschneiten Passstraßen genauso wie für provisorische Baustraßen. Der Allradantrieb wird im Stand oder bis 10 km/h per Schalter aktiviert. Im normalen Fahrbetrieb verteilt sich der Antrieb im Verhältnis von 35:65 auf Vorder- und Hinterachse. mid / Bild: Mercedes

