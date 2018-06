Starkes Arbeitstier: Der Berlingo Kastenwagen

Anzeige

Die Gewichtheber kommen: Der französische PSA-Konzern nutzt seine Plattform EMP2 für den Bau leistungsstarker Kastenwagen. Zu den neuen Arbeitstieren gehört der Citroen Berlingo. Wie beispielsweise der baulich verwandte Opel Combo kann der Franzose zwei Europaletten schlucken und dabei Lasten mit einem Gewicht von bis zu 1.000 Kilogramm transportieren.



Mit dem Modell kommt Ende 2018 die dritte Generation des seit seiner Markteinführung 1996 rund 1,5 Millionen Mal produzierten Transporters auf den Markt. Der Kastenwagen ist auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse gewerblicher Kunden zugeschnitten: Er wird in zwei verschiedenen Längen M und XL sowie in den Versionen "Worker" und "Driver" angeboten. Mit der zugrunde liegenden Plattform will der Hersteller nicht nur einen großen Laderaum, einen leichten Zugang und einen vielseitigen Innenraum bieten, sondern auch noch mehr Wendigkeit, Komfort und Sicherheit im Vergleich zum Vorgängermodell.