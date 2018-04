Start der Caravan-Saison: Immer mit der Ruhe

Anzeige

Aktuell starten wieder viele Camper mit Caravan und Wohnmobil zum ersten Mal in dieser Saison auf große Tour. Doch ehe es so weit ist, sollten dringend eine Reihe von Sicherheitschecks durchgeführt werden, so die GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung). Und dabei hilft der GTÜ-Caravaning-Ratgeber.



Nach der langen Winterpause müssen speziell Batterien, Beleuchtung, Bremsen, Hupe und Bremsflüssigkeit und die Gültigkeit der HU-Plakette geprüft werden. Das Reifenprofil muss mindestens 1,6 Millimeter tief sein, aus Sicherheitsgründen raten die GTÜ-Experten aber zu mindestens vier Millimetern. Wichtig: Die Reifen von für Tempo 100 km/h zugelassenen Anhängern müssen jünger als sechs Jahre sein. Das Herstellungsdatum ist per DOT-Nummer auf der Reifenflanke zu entziffern: Das vorletzte Ziffernpaar steht für die Kalenderwoche, das letzte gibt das Jahr an.



Beim Beladen sollte der Schwerpunkt aus Gründen der Stabilität so tief wie möglich gehalten werden. "Schwere Gegenstände möglichst im Bereich der Achsen deponieren und auf gleichmäßige Gewichtsverteilung auf der linken und rechten Seite achten", raten die GTÜ-Experten. Idealerweise sollten auch rutschfeste Unterlagen und Zurrseile zur Ladungssicherung und als Schutz vor unerwünschtem Pendeln oder gar Wegbrechen des Fahrzeugs verwendet werden.



Auch ans Fahrverhalten der rollenden Wohnungen muss man sich zum Saisonstart erst wieder gewöhnen. Immer mit der Ruhe - so lautet die Devise. Mehr noch als beim Pkw ist auf Seitenwind zu achten, vor allem auf Brücken und beim Überholen von Lkw.