Stern-Stunde am Nürburgring

Sportliche Autos misst man an ihrer Leistung, an Beschleunigung und Endgeschwindigkeit - und an der Rundenzeit auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings. Ein Sportler mit Stern hat jetzt in der Eifel die Messlatte hochgelegt.



Mit offiziell gemessenen und notariell beglaubigten 7:25:41 Minuten ist der neue Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ der schnellste Serien-Viersitzer, der die Norschleife bisher umrundet hat. Die Bestzeit im Achtzylinder-Modell hat der AMG Entwicklungs-Ingenieur und frühere Rennfahrer Demian Schaffert in den Asphalt gebrannt und eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit des 470 kW/639 PS starken Grand Turismo unter Beweis gestellt. Wichtig: Der Mercedes war komplett serienmäßig und mit Vollausstattung unterwegs.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 31.10.2018