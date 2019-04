Sternchen im Skoda

Fahrzeuge der tschechischen Automarke Skoda halten wieder am roten Teppich. Die VW-Tochter chauffiert nun in München bei den Awards von "About You" die Sternchen aus den Bereichen Lifestyle und Social Media. So freut sich Topmodel Heidi Klum über einen Special Award, Blogger und Moderator Riccardo Simonetti ist Idol of the Year.



Darüber hinaus wurden während der Preisverleihung die Social-Media-Persönlichkeiten des Jahres in den Kategorien Style, Empowerment, Comedy, Music, Health und Newcomer gekürt. Nachdem zunächst die Fans selbst Kandidaten vorschlagen und in die Top 3 wählen konnten, entschieden die Juroren - zu denen unter anderem Model Doutzen Kroes und Fußballprofi Jerome Boateng gehörten - zusammen mit der neu gegründeten "About You Awards Academy", wer den Preis mit nach Hause nehmen durfte.



Für die elegante Anfahrt zum Event sorgt die Skoda-Flotte, die aus unterschiedlichen Modellen wie dem "Superb", "Kodiaq", "Karoq" und "Octavia" besteht. Neben den "About You Awards" sorgt Skoda als Shuttle-Partner bei zahlreichen weiteren Events vor Ort für die Vorfahrt der Gäste: so beim Filmfest Hamburg oder der Premiere des Musicals "Paramour" vom Cirque du Soleil.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 23.04.2019