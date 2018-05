Sternchen im Volumen-Modell

Anzeige

Die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda baut keine Luxus-Karossen. Dennoch besitzen die Fahrzeuge Chick. Darum engagiert sich Skoda im Shuttle-Service von Preisverleihungen wie den "About You Awards". Dort wetteifern die authentischsten und interaktivsten Social-Media-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum um die begehrte Auszeichnung.



In den sieben Kategorien Fashion, Beauty, Lifestyle, YouTube, Fitness, Music sowie Upcoming stehen jeweils drei Nominierte zur Wahl, die zuvor per Online-Voting bestimmt wurden. Dabei entscheidet das Publikum vor Ort, wer sich am Ende über den About You Award freuen darf.



Mit dem durchaus eleganten Design können die Limousine Superb und das SUV Kodiaq auf dem roten Teppich eine gute Figur machen. Auf dem Weg zur Preisverleihung sollen die zahlreichen Influencer, Gäste und Prominenten von Komfort und moderner Konnektivität profitieren. Über die Funktion "SmartLink+" können sie ihre Smartphones mit den modernen Infotainmentsystemen verbinden. Ein integrierter Highspeed-Internetzugang macht die Volumenmodelle zu Hotspots auf Rädern. Damit bleiben die Social-Media-Sternchen sogar unterwegs mit ihrer Fangemeinde in Kontakt und versorgen ihre Follower bequem mit den neuesten Nachrichten.