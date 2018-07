Stilvoll mit Helm unterwegs

Anzeige

Helme können elegant aussehen. Mittlerweile gibt es sie In Gold, Mint und anderen schmucken Farben. Die Lifestyle-Helme der US-Marke "thousand" sind der passende Begleiter für jeden, der mit dem Fahrrad oder E-Bike elegant und sicher zugleich unterwegs sein will.



Mit einem Gewicht von bis zu 450 Gramm sind die Fahrradhelme handlich und sitzen bequem auf dem Kopf. Die Farbauswahl von klassischem Schwarz, Weiß und Dunkelblau bis hin zu den originellen Gold- und Mint-Farben machen die Helme zu einem modischen Produkt für Männer und Frauen. Die Riemen aus veganem Leder runden das Design ab. Zusätzlich gibt es eine hinter dem Logo verdeckte Öffnung, die es ermöglicht, den Helm am Fahrradschloss anzuketten und ihn von Diebstahl zu schützen.



Die illustren Schutzhelme sind in den Größen S (54 - 57 Zentimeter), M (57 - 59 Zentimeter) und L (59 - 61 Zentimeter) erhältlich. Die Preisliste beginnt bei 99 Euro. Man bekommt sie exklusiv in Deutschland bei EGO Movement, dem Schweizer Hersteller von E-Bikes, entweder im Onlineshop auf egomovement.com oder in den Stores in Hamburg, München, Stuttgart und Walldorf sowie ab Spätsommer 2018 auch in Düsseldorf - dort vielleicht für eine schicke Tour über die Königsalle.