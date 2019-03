Stromtanken für alle bei Ikea

Auch wenn dieses Engagement natürlich nicht ganz selbstlos ist, sondern auch gut fürs Image: Mit der Ausstattung aller 53 deutschen Einrichtungshäuser mit Ladesäulen bis Mitte März übernimmt Ikea eine Vorreiterrolle in Sachen E-Mobilität.



Rein rechnerisch können an den 113 Ikea-Ladesäulen pro Monat mehr als 45.000 E-Autos betankt werden. Wenn jedes davon 100 Kilometer zurücklegt, bedeutet das eine Strecke von 4,5 Millionen Kilometern, haben die schwedischen Einrichtungsspezialisten weiter gerechnet. Resultat: "Im Vergleich zu 45.000 konventioneller Mittelklassewagen auf derselben Strecke heißt das im Monat eine CO2-Ersparnis von rund 520 Tonnen."



IKEA hat mehr als sechs Millionen Euro in die Ladeinfrastruktur investiert. Das Aufladen ist mit 100-prozentigem Ökostrom ist kostenlos, die E-Ladesäulen sind während der üblichen IKEA-Öffnungszeiten in Betrieb.

