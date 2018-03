Studie: Autogas bleibt Alternative schlechthin

Anzeige

Alle Welt spricht von der Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Doch die wenigsten trauen sich den aus finanzieller Sicht noch nicht wirklich alternativen Schritt zum E-Auto. Der Griff ins Regal der konservativen Verbrennungsmotoren bleibt die Regel. Doch wie schaut es mit den alternativen Treibstoffen aus?



Die aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum Fahrzeugbestand zeigen, dass sich Autogas erneut als stärkster Alternativkraftstoff am deutschen Markt durchsetzen konnte. Der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) sieht darin und in der positiven Entwicklung der Neuzulassungen 2017 klare Signale für eine gute Zukunftsperspektive. Am 1. Januar 2018 waren laut KBA 421.283 Autogas-Fahrzeuge in Deutschland zugelassen. 2017 konnte Autogas mit 4.400 neu zugelassenen Pkw ein Plus von 47,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vorweisen. "Autogas besticht nicht nur durch den Preis und durch die exzellente Tankstellen-Infrastruktur. In Zeiten drohender Fahrverbote für Diesel-Pkw überzeugt vor allem die schadstoffarme Verbrennung von Autogas", erklärt DVFG-Vorsitzender Rainer Scharr anlässlich der vorliegenden Zahlen. "Autogas-Nutzer müssen keine Umweltzonen fürchten", hebt Scharr hervor.



Der Bestandsrückgang von 448.025 Fahrzeugen am 1. Januar 2017 auf 421.283 Autogas-Pkw am 1. Januar 2018 sei auf aus dem Markt ausscheidende Altfahrzeuge zurückzuführen, die durch den Zuwachs bei den Neuzulassungen nicht aufgefangen werden konnten. Hinter Fahrzeugen mit Autogas-Antrieb reihen sich im aktuellen Fahrzeugbestand auf den weiteren Plätzen die Alternativen Hybrid (236.710), Erdgas (75.459) und Elektro (53.861) ein.