Subaru Impreza: Einfach anders

Seit inzwischen 25 Jahren stellt sich der Subaru Impreza in Deutschland unerschrocken gegen den Trend. Vier Zylinder in Reihe, Frontantrieb - das ist millionenfacher Standard in der Kompaktklasse. Nicht so beim Einzelkämpfer aus Japan. Der setzt auch in der aktuellen, inzwischen schon fünften Generation auf Boxermotor und permanenten Allradantrieb. Und krönt das ungewöhnliche Paket noch mit einem sogenannten "Lineartronic"-Getriebe. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat den Impreza als 2.0i Sport ausprobiert.



Fangen wir hinten an: Sport bedeutet in der Subaru-Terminologie die Spitzenausstattung, sozusagen Impreza all inclusive. Schon die Vorstufe namens "Exclusive" legt ordentlich vor, etwa mit Fernlicht- und Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrassistent, Navi oder schlüssellosem Zugangssystem. Ein Touchscreen mit acht Zoll, Klimaautomatik oder Sitzheizung vorne sind sowieso schon drin. Klare Sache: Der Impreza ist gut ausgestattet. Und trotz nicht durchgehend besonders hochwertiger Materialien im Innenraum, etwa mit einer Armaturenbrettverkleidung in Lederoptik mit Ziernähten, hinterlässt er einen guten Gesamteindruck, was die Verarbeitungsqualität und die Bedienbarkeit angeht.



Beim Package folgt der Kompakt-Subaru mit seinen 4,46 Meter Gesamtlänge ausnahmsweise dem Mainstream. Er bietet anständig Platz für bis zu fünf Passagiere, unter die große Heckklappe passen 385 bis 1.290 Liter Gepäck. Das ist nicht wirklich rekordverdächtig, aber ein guter Mittelwert im Volumenkapitel.



Der mid-Testwagen hat den Zweiliter-Benziner mit 156 PS unter der modisch geschnittenen Haube. Das Aggregat kommt ohne Turbo-Hilfe aus und mobilisiert bei 4.000 U/min sein maximales Drehmoment von nicht gerade berauschenden 196 Newtonmeter. Soll heißen: Wer es flott mag, muss den Boxer mächtig drehen. Das lässt die Maschine mit angenehmem Brummen gerne mit sich machen. Und wer so unterwegs ist, wird sicher das Angebot in Anspruch nehmen, die manuell schaltbaren virtuellen sieben Gänge des an sich stufenlosen Getriebes zu nutzen.



So bewegt, lässt sich der Impreza schön hochtourig durch Kurven drücken, wobei sich der Allradantrieb und die bei der Version Sport serienmäßige, elektrisch geregelte Drehmomentverteilung namens "Active Torque Vectoring" segensreich bemerkbar machen: Es geht flink und sicher voran. Im Automatik-Modus verliert sich gefühlt eine ganze Menge der sowieso überschaubaren Power irgendwo im Getriebegehäuse, allerdings spart er Sprit: Zurückhaltende Automatik-Fahrweise belohnt der Bordcomputer mit Werten um die 7,5 Liter Super, wer es im manuellen Modus fliegen lässt, kommt knapp unter einen zweistelligen Verbrauch. Der Vollständigkeit halber: In 9,8 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h, bei 205 Sachen ist Schluss.



Stolz ist man bei Subaru auf den Sicherheitsstandard im Impreza, der mit der Maximalzahl von fünf möglichen Punkten im Euro NCAP-Crashtest abgeschnitten hat. Außer einer besonders stabilen Karosse und den schon erwähnten Helfern hat er das Eyesight-System an Bord, das etwa Helfer für Notbremsungen, Abstands- und Geschwindigkeitsregelung, Spurhalten und Anfahren im Stop-an-Go-Verkehr umfasst. Knieairbags vorne und Kopfairbags hinten gehören auch dazu.



Insgesamt ist der Impreza des Modelljahres 2018 mehr denn je ein Auto für Menschen, die eigene Akzente setzen und ein bisschen aus der Reihe tanzen wollen. Dafür müssen sie mindestens 21.980 Euro investieren, soviel kostet der Einstiegs-Impreza mit 1,6-Liter-Boxer und 114 PS. Der 2.0 Sport findet sich ab 31.680 Euro in der Preisliste.



Bianca Burger / mid, Rudolf Huber / mid





Technische Daten Subaru Impreza 2.0i Sport:

Fünftürige, fünfsitzige Schrägheck-Limousine, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 4.460/1.775/1.480/2.670, Leergewicht: 1.424 kg, Zuladung: 496 kg, Kofferraumvolumen: 385 l bis 1.290 l; Wendekreis: 11,4 m; Böschungswinkel vorne/hinten 13,75 / 25,5 Grad, Tankinhalt: 50 l.



Antrieb: Vierzylinder-Benziner, Hubraum: 1.995 ccm, Leistung: 115 kW/156 PS bei 6.000 U/min, max. Drehmoment: 196 Nm bei 4.000 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h, 0 - 100 km/h: 9,8 s, Normverbrauch: 7,0 l/100 km, CO2-Ausstoß: 159 g/km, stufenloses Automatikgetriebe, Allradantrieb, Preis: ab 31.680 Euro.