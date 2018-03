Subaru Viziv Tourer Concept: Kampfjet im automobilen Kombi-Kleid

Anzeige

Es gibt Fortbewegungsmittel, die sind auf dem Radar entweder gar nicht oder anders dargestellt, als sie in Wirklichkeit aussehen. Vom Tarnkappenflugzeug bis hin zum Tarnkappenschiff scheint vieles technisch möglich. Interessanterweise hat sich bereits in der Vergangenheit der eine oder andere Supersportwagenhersteller an einem ähnlich kantigen Design versucht. Mit Erfolg. Nun scheint dieses Tarnkappen-Design sich bis in die familienfreundlichen Kombi-Regionen durchgerungen zu haben. Zumindest bietet Subaru auf dem Genfer Automobilsalon mit seinem Viziv Tourer Concept einen echten Hingucker.



Im Sinne der Design-Philosophie "Dynamic x Solid" versprüht der Viersitzer bereits im Stand eine gehörige Portion Dynamik. Vom markentypischen Hexagonal-Kühlergrill entwickelt sich eine energiegeladene Silhouette, die zusammen mit den ausgestellten Kotflügeln Fahrspaß und Sicherheit vermittelt. Doch auch die Funktionalität kommt nicht zu kurz, wie unter anderem der geräumige Kofferraum beweist.



Für Sicherheit sorgen im Viziv Tourer Concept fortschrittliche Assistenzsysteme, deren Einführung um das Jahr 2020 geplant ist. Hierzu gehört die nächste Generation des Eyesight-Systems. Im Zusammenspiel mit verbessertem Radar sowie hochpräzisen GPS- und Navigationssystemen arbeitet Subaru weiterhin an seiner Vision von einem unfallfreien Straßenverkehr. Die Helfer wirken zudem dem Ermüden selbst auf der Langstrecke entgegen und unterstützen einen aktiven Lebensstil.



Das Viziv Tourer Concept ist das jüngste Mitglied einer Reihe von Konzeptfahrzeugen. Im Frühjahr 2013 debütierte erstmals das Viziv Concept. Seitdem schmückt die Bezeichnung, die sich von "Vision for Innovation" ableitet, eine ganze Modellfamilie. Sie verkörpert die Subaru-Vorstellungen für die künftige Fahrzeugentwicklung und bietet Fahrspaß ohne Kompromisse.