SUV: Es muss nicht immer Allrad sein

Der DS7 Crossback will zeigen, dass ein SUV auch ohne Allradantrieb wintertauglich sein kann. Insbesondere bei langen Autofahrten in der kalten und dunklen Jahreszeit sind die zeitgemäßen Assistenzsysteme hilfreich. Dazu gehört die aktive Federung DS Active Scan Suspension. Eine hinter der Windschutzscheibe eingebaute Kamera analysiert dabei kontinuierlich Straßenunebenheiten und stellt die Fahrwerkssteuerung vorab darauf ein. Zudem bietet der DS 7 Crossback dank Advanced Traction Control eine gute Haftung auf rutschigen Untergründen. Unterstützt wird dies durch die Michelin-Winterkompletträder, die optimalen Fahrkomfort bei schwierigen Witterungsbedingungen ermöglichen sollen.



Neben guter Haftung ist eine bestmögliche Sicht im Winter unverzichtbar. Die im DS 7 Crossback verbauten LED-Scheinwerfer DS Active LED Vision sollen für mehr Sicherheit auf Reisen sorgen. Bei Nacht passt sich der Lichtstrahl in der Länge und Breite an die Straßenbedingungen und an die Fahrzeuggeschwindigkeit an.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 30.11.2018