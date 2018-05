Suzuki: Virtuelles Klassenzimmer für den Swift Sport

Anzeige

Das fliegende Klassenzimmer kennt man aus dem Kino und vom Fernseher. Das virtuelle Klassenzimmer eher nicht, auch wenn es zwingend auf einen Bildschirm angewiesen ist: Suzuki setzt jetzt bei der Händlerschulung für den am 23. Juni 2018 anrollenden Swift Sport auf virtuelles Lernen.



Virtual Classroom Training (VCT) heißt die Methode, mit der Verkaufs- und Serviceberatern die technischen Neuheiten des flotten Kleinwagens kurz und kompakt am Computer vorgestellt werden. Dabei können sich die Teilnehmer auch live mit den Trainern austauschen. "Gerade in Verbindung mit den weiterhin wichtigen klassischen Präsenztrainings kann die Ausbildung so künftig noch effektiver und zielgerichteter gestaltet werden", so Andreas Franz, Director Aftersales bei Suzuki Deutschland. Für die Vertragspartner bringe das VCT zudem weitere Vorteile: Statt längerer Reisen und Abwesenheit müssten sie sich nur kurz aus dem Alltagsgeschäft zurückziehen, auch Kosten würden reduziert.