TÜV-Experten sorgen für Durchblick

Mit der nahenden dunklen Jahreszeit rückt die Beleuchtung an Fahrzeugen wieder in den Blickpunkt. Die Maxime "sehen und gesehen werden" hat nichts an Aktualität eingebüßt. Daher bietet der TÜV Rheinland alljährlich im Oktober den kostenlosen Licht-Test an allen über 130 Standorten in ganz Deutschland an. Dabei kontrollieren die Experten die vollständige Beleuchtungsanlage des Kraftfahrzeugs auf die Funktion und zudem auch die Scheinwerfer beispielsweise auf die korrekte Einstellung. Zur Beleuchtungsanlage zählen Abblend- und Fernlicht, Nebel- und Tagfahrlicht, Begrenzungs- und Parkleuchten, Brems- und Rücklichter, Warnblinkanlage, Blinker und die Nebelschlussleuchten.



Was Autofahrer leicht selbst tun können, erklärt TÜV Rheinland-Fachmann Thorsten Rechtien: "Überprüft werden sollten alle Leuchten und Scheinwerfer. Am einfachsten ist es jedoch, wenn eine zweite Person bei der Kontrolle helfen kann." Alternativ heißt es: Die Beleuchtung einschalten und um das Fahrzeug herumgehen. Und noch ein Tipp: Für die Bremsleuchten, die eine dauerhafte Betätigung des Bremspedals erfordern, kann die Reflexion vor einer hellen Wand oder zum Beispiel in der Tiefgarage hilfreich sein. Den Wechsel von Xenonbrennern sollte man wegen der Hochvolttechnik besser der Fachwerkstatt überlassen. Gleiches gilt für den Austausch von LED-Leuchtmitteln.



Experten wissen: Eine funktionierende Beleuchtungsanlage ist im Herbst und Winter besonders wichtig für die Verkehrssicherheit. Auch Tagsüber, bei schlechten Sichtverhältnissen durch Nebel, starkem Schneefall oder Regen, sollten Autofahrer rechtzeitig das Abblendlicht einschalten. "Zwar besitzen viele moderne Autos eine Lichtautomatik, die in der Dämmerung die Beleuchtung von selbst einschaltet, bei Nebel oder diffusem Licht reagieren die Sensoren jedoch häufig zu spät", so Rechtien.



Und nicht vergessen: Der Einsatz der Nebelschlussleuchte ist ausschließlich bei Nebel und Sichtweiten unter 50 Metern erlaubt. Besonders bei Nässe und Dunkelheit blenden die Schlussleuchten den nachfolgenden Verkehr ansonsten extrem. Zur Orientierung: Die Entfernung von 50 Metern entspricht auf der Autobahn dem Abstand zwischen zwei Begrenzungspfosten.

