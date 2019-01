Tacho-Wechsel nach 999.999 Kilometer

Sven ist eindeutig ein Marathon-Typ, ein Land- und Dauerläufer. Seit seiner Erstzulassung im Juli 2010 hat er eine Million Kilometer abgespult. Eine reife Leistung, auch für einen Ford Transit. Drum bekam er jetzt auch einen neuen Tacho spendiert.



Der ausdauernde Kastenwagen mit 140 PS starkem 2,4-Liter-Diesel ist vom ersten Kilometer an mit dem selbständigen Spediteur Eleftherios Tzaferis aus Dormagen bei Düsseldorf auf Achse. Der gebürtige Grieche fährt pro Woche rund 6.000 Kilometer und hat am Steuer seines treuen Helfers mittlerweile etwa 16.700 Stunden verbracht, das sind fast zwei Jahre seines Lebens.



Tzaferis bisherige Bilanz kann sich sehen lassen: Motor, Getriebe, Fahrwerk, alles ist noch original. Sven, wie sein Besitzer den Ford nennt, hat ihn immer sicher und ohne Pannen nach Hause gebracht. Gewartet wurde der Transit bei Ford-Partner Peter Pesch in Dormagen. Geschäftsführer Heinz-Joachim Pesch erlebt Millionen-Kilometer-Jubiläen eher selten: "Mag sein, dass gar nicht so wenige Fahrzeuge diese Leistung schaffen, aber die werden dann halt vorher verkauft und ins Ausland exportiert".



Der neue Tacho war übrigens deshalb nötig, weil der alte bei 999.999 Kilometern aufhörte zu zählen. Und ihn einfach zurückzustellen, ist laut Ford nicht erlaubt. Die nächsten Service-Termine für den Dauerläufer werden für seinen Besitzer besonders erfreulich: Zum Jubiläum gab's von Ford einen Gutschein über 1.000 Euro.

