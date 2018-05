Tankstelle als Lifestyle-Oase

Anzeige

Moderne Tankstellen müssen ihren Kunden mehr bieten als nur die Zapfsäule. Natürlich bleibt der Kraftstoffverlauf auch in Zukunft das Kerngeschäft. Doch Menschen wollen heutzutage an der Tankstelle ihres Vertrauens auch auf Shopping-Tour gehen - und das am besten rund um die Uhr. Dabei sind Service, Kompetenz und Freundlichkeit des Personals im Preis enthalten.



Mit anderen Worten: Tankstellen werden immer mehr zu einer Lifestyle-Oase. Denn dort sollen gestresste Autofahrer auch zu einer Pause eingeladen werden. Und deshalb buhlen alle großen Marken auf diese Art und Weise um Kunden, egal, ob Shell, Aral, Total oder Esso. Vor allem Aral blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Mit einem Marktanteil von 21,5 Prozent gemessen am Kraftstoffabsatz konnte die blau-weiße Tankstellenmarke nach eigenen Berechnungen die Marktführerschaft behaupten.



"Wir investieren und entwickeln unser Angebot an vielen Stellen erheblich weiter und freuen uns über die positive Resonanz unserer Kunden. Das gilt sowohl für unsere neuen Kraftstoffqualitäten, das Bonusprogramm Payback und insbesondere für die Einführung des Shopkonzeptes", sagt Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender von Aral.



Aral betreibt in Deutschland 2.443 Stationen und biete damit das dichteste Tankstellennetz, heißt es. Insgesamt erzielten die Tankstellenunternehmer an den rund 1.200 Stationen im gesellschaftseigenen Netz einen Außenumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro. Der Food-Service-Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um ein Prozent auf 212 Millionen Euro. Dazu trug auch erneut die positive Entwicklung des Kaffeeverkaufs bei. Mit mehr als 85.000 Kaffee- und Kaffeespezialitäten täglich bleibt Aral größter Coffee-to-go-Anbieter Deutschlands.



2018 plant Aral die Umstellung von rund 200 weiteren Standorten auf das REWE-To-Go-Konzept. Aktuell liegt die Anzahl bei über 280. Bis 2021 will das Unternehmen insgesamt bis zu 1.000 Stationen umrüsten.