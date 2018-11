Teamwork für Gebrauchtwagen

Hyundai und die Dekra Automotive Solutions GmbH (Dekra AS) kooperieren bereits seit 2016 im Bereich Gebrauchtwagen-Management. Der Autobauer erweitert jetzt den Umfang der Dienstleistung mit seinem Partner um den Service der Fahrzeugbewertung von Rückläufern aus Vermietung und Dienstwagen.



Die umfassende Steuerung des Gebrauchtwagen-Portals einschließlich der professionellen Kommunikation mit dem Händlernetz durch die Dekra AS helfe, den Bestand an Gebrauchtwagen positiv zu beeinflussen und zu kontrollieren, teilt Hyundai mit. "Die Zusammenarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur kontinuierlichen Vermarktung der jungen Hyundai-Gebrauchten", sagt Holger Müller, Direktor Vertrieb Hyundai Motor Deutschland GmbH.



Über das sogenannte "Starfleet"-System verwaltet Dekra AS den Fahrzeugbestand, entwickelt unter Berücksichtigung der Hyundai-Strategien die Aktionen und Gebrauchtwagenangebote für die Vertriebspartner des Autobauers und berät diese beim Zukauf der jungen Gebrauchten. Die kontinuierlichen Analysen und das professionelle Berichtswesen ermöglichen zudem laufend eine flexible Anpassung der Gebrauchtwagen- Angebote und Verkaufsstrategien, heißt es in der Hyundai-Zentrale in Offenbach am Main.

