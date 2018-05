Tech Edition: Peugeot-Sondermodelle mit Preisvorteil

Anzeige

Ein Paket aus Technologie und Design kennzeichnet die neue Sondermodell-Reihe "Tech Edition", die ab sofort für die Peugeot-Modelle 208, 308 und 308 SW erhältlich ist.



Als Basis dient die Ausstattungs-Linie "Allure". Ein Active City (Safety) Brake und Park Assist inklusive Rückfahrkamera sowie - je nach Modell - das Elektrik-Paket (elektrisch anklappbare Außenspiegel und elektrische Fensterheber) oder das Clever- und Safety-Paket gehören zum Serien-Umfang. Ebenfalls serienmäßig sind getönte Heck- und Seitenscheiben und ein Tech Edition-Logo.



Beim Peugeot 208 gehören zum Umfang der Sonder-Edition die 16-Zoll-Leichtmetallfelgen "Titane" sowie ein Entertainmentsystem mit 7-Zoll-Farbbildschirm 3D-Navigationssystem NAC. Die Peugeot 208 Tech Edition ist mit den Benzinmotoren PureTech 82, 110 oder 110 EAT6 ab 19.300 Euro erhältlich (61 kW/83 PS bis 81 kW/110 PS). Preisvorteil: bis zu 810 Euro.



Die Peugeot 308 und 308 SW Tech Edition sind unter anderem mit aktivem Toterwinkelassistent und automatischer Geschwindigkeitsregelung ACC ausgerüstet. Darüber hinaus mit Müdigkeitswarner, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff und Verkehrsschilderkennung. Das 3D-Navigationssystem NAC, der Parkassistent und die Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht ergänzen die umfangreiche Ausstattung. Dazu kommen die 17 Zoll großen Leichtmetallfelgen "Rubis", Einstiegsleisten in Edelstahl, Pedalerie in Aluminium sowie eine Polsterung in Kunstleder/ Alcantara mit blauen und orangefarbenen Ziernähten. Für 308 und 308 SW stehen die Benzinmotoren PureTech 130, PureTech130 EAT8 oder die Dieselmotoren BlueHDi 130 und BlueHDi 130 EAT8 mit 96 kw/130 PS ab 26.400 Euro zur Verfügung. Der Preisvorteil beträgt hier bis zu 1.230 Euro. Alle Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6-temp.