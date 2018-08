Techart puscht den Porsche Carrera T

Anzeige

Ein Porsche 911 Carrera ist schon eine Hausnummer in der Welt sportlicher Autos. Jetzt legt die Tuning-Schmiede Techart noch einen Zahn zu mit dem "Techart" Performance-Paket. Damit befördert man den Porsche Carrera T auf eine höhere Stufe - mit immerhin 316 kW/430 PS und einem Drehmoment von 530 Newtonmeter. Mehr Leistung und Drehmoment als ein Carrera S zum Aufpreis von 8.000 Euro.



Das Paket besteht aus zwei Komponenten: Die "Techart Techtronic" für den 911 Carrera T verwandelt die serienmäßigen 370 Pferdestärken in 430 PS. Das Drehmoment steigt von maximal 450 auf kraftvolle 530 Newtonmeter. In nur vier Sekunden spurtet der Sportwagen von Tempo Null auf 100. Höchstgeschwindigkeit: 300 km/h.



Eine weitere Komponente ist die klappengesteuerte Abgasanlage "Racing". Sie betört die Ohren des Fahrers mit einem tiefen, kraftvollen Boxer-Sound. Klingt spektakulär, fühlt sich beeindruckend an und sieht gut aus. Denn die vier Titanendrohre mit Kohlefaser-Ummantelung sind ein unmissverständliches optisches Statement.



Das Performance Paket ist auch für den Carrera, Carrera S, Carrera GTS und die Allrad-Pendants erhältlich. Bei den Carrera S Modellen steigt die Leistung auf 353 kW/480 PS und das maximale Drehmoment auf 580 Newtonmeter, bei den Carrera GTS Modellen auf 375/510 PS und 630 Newtonmeter.