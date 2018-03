Technik-Talente unter einem guten Stern

Anzeige

Zum Daimler-Konzern gehören neben dem Fahrzeugbau auch Dienstleistungsunternehmen wie Daimler Financial Services und die Mercedes-Benz-Bank. Für diese Bereiche sucht Daimler qualifiziertes Personal. Waren früher vor allem Betriebswirte und Bankfachleute gefragt, so werden heute zunehmend Mitarbeiter mit Expertenwissen rund um Data Science gesucht.



Dabei verändern sich auch die Ansprüche an den Arbeitgeber: Mobiles Arbeiten gilt inzwischen als Selbstverständlichkeit für viele der rund 2.500 Mitarbeiter in Deutschland. "Die gesamte Mobilitätsbranche ist im Umbruch. Um die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich abzubilden, investieren wir in die Digitalisierung und setzen im Recruiting sowie bei Weiterbildungen noch stärker auf entsprechende Spezialisierungen unserer Mitarbeiter", sagt Klaus Entenmann, CEO Daimler Financial Services AG. "Wir bieten Start-up-Feeling im Traditionsunternehmen", betont Entenmann und verweist auf Tochtergesellschaften wie car2go, mytaxi und moovel. Rund 200 Stellen hat das Unternehmen 2018 schon ausgeschrieben, für verschiedenste Berufe vom Risikomanager bis hin zum IT-Systementwickler.



Auch bei der Mercedes-Benz-Bank bewegt sich was: In Kooperation mit der Dualen Hochschule Mannheim bietet der Finanzdienstleister 2018 das Studium der Wirtschaftsinformatik erstmals mit dem neuen Schwerpunkt "Data Science" an. "Wir entwickeln uns von einer Autobank zu einer Mobilitätsbank und passen die Jobprofile entsprechend an", sagt Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Bank. Darüber hinaus können sich Studenten der Dualen Hochschule Stuttgart bei der Mercedes-Benz Bank zum Betriebswirt mit den Schwerpunkten Bank oder Versicherung ausbilden lassen.